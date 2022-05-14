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Сильные дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

13.05.2022, 12:07 20976
Сильные дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 14-16 мая на территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В предстоящие выходные дни синоптическая ситуация Казахстана обусловится теплым сектором североатлантического циклона и прохождением связанных с ним атмосферных фронтов, из-за чего пройдут дожди, на востоке, западе и в горных, предгорных районах - сильные дожди с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Особых изменений в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 17 - 25 градусов тепла, а на юге страны повышение будет достигать от 18 - 28 до 23 - 35 градусов тепла.
 

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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

14.05.2022, 09:09 721
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами - сохранятся дожди, на северо-западе, юге и юго-востоке сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

И только на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике сохранятся шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем в горных, предгорных районах град, шквал. 
 
На севере, западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах - град. 
 
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в центре Атырауской области, ночью на севере, днем на юге, востоке Актюбинской области, днем на западе, юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На западе, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере, юге - град, шквал. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

13.05.2022, 21:18 9976
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 14 мая днем, 15 мая сутки ожидается временами сильный дождь. Временами гроза. 15 мая ожидается град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
14-15 мая на юге Алматинской области и в горных районах ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 14 мая временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
14 мая на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 14 мая на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 14 мая на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
14 мая на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
14 мая в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Днем в горных районах - град. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 14 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
14 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на севере, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 14 мая на западе, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
14 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области, порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 14 мая на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на 14-16 мая на территории страны.
 

В Нур-Султане до 13 июня перекрыли участок улицы Жубанова

13.05.2022, 20:51 10436
В Нур-Султане до 13 июня перекрыли участок улицы Жубанова
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ахмета Жубанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 13 мая по 13 июня будет частично перекрыто движение для автотранспорта по ул. Жубанова на участке от ул. Жанибека Тархана до ул. Кенесары, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. 
 
Напомним, в Алматы временно перекроют проспект Абая.
 

В Алматы временно перекроют проспект Абая

13.05.2022, 19:28 12316
АЛМАТЫ. 13 МАЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 22.00 14 мая до 06.00 15 мая будет частично перекрыто движение по южной части проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Северная часть того же отрезка дороги проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина будет перекрыта для ремонтных работ с 22.00 15 мая до 06.00 16 мая.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 
Алматинцев и гостей города просят корректировать свои маршруты заранее.
 

В Казахстане более 600 интернет-ресурсов ограничили к распространению за противоправный контент

13.05.2022, 11:26 22006
В Казахстане более 600 интернет-ресурсов ограничили к распространению за противоправный контент
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Республике Казахстан ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылки, сообщили в пресс-службе Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным комитета, за период с 1 по 30 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 1-1 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" предписаниями уполномоченного органа ограничены к распространению 673 интернет-ресурса и ссылки. 
 
Сообщается, что были выявлены следующие виды нарушений: 
 
  • пропаганда экстремизма - 5; 
  • распространение порнографии - 133; 
  • пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров - 20; 
  • игорный бизнес - 272; 
  • реклама - 24; 
  • административное правонарушение - 4; 
  • мошенничество - 197; 
  • размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка - 18.
 

Получить статус кандаса стало возможным онлайн

13.05.2022, 11:17 22446
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - На eGov.kz доступна государственная услуга на присвоение или продление статуса кандаса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандаса или его продление на портале eGov.kz.
 

Теперь на портале eGov.kz пользователь может заказать услугу на себя, а также на всех членов семьи онлайн. Услуга оказывается физическим лицам на бесплатной основе. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и ЭЦП", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Национальные информационные технологии".

 
Пользователь на портале электронного правительства (eGov.kz) выбирает услугу: "Присвоение или/либо продление статуса кандаса". Согласно выбранному виду услуги будет осуществляться проверка посредством информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК для получения статуса пользователя.
 
Необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы (в формате pdf или jpg).
 
Также при подаче заявки пользователь может заполнить сведения по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи неограничено. Далее необходимо подписать запрос одним из доступных методов подписания.
 
Результатом оказания услуги является удостоверение кандаса, решение местного исполнительного органа о продлении статуса кандаса либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, направленное в личный кабинет пользователя в форме электронного документа. Срок оказания государственной услуги - в течение 4 рабочих дней. 
 
Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.
 
Также по итогам оказания услуги удостоверение кандаса появится в разделе "Цифровые документы" на портале egov.kz и в приложении Egov Mobile.
 
Услуга оказывается также в ЦОНах и местных исполнительных органах городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.
 

Аэропорт Петропавловска не удалось продать

13.05.2022, 11:01 23006
Аэропорт Петропавловска не удалось продать
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 МАЯ - Петропавловский аэропорт не удалось продать. Сейчас он работает в убыток и находится в коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает телеканал МТРК, воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Объявили повторный. 
 

Повторный конкурс сейчас объявлен, итоги подводятся 12 числа. Балансовая стоимость нашего аэропорта составляет 5,6 млрд тенге. Мы для чего передаем аэропорт? Для того чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта", - сказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО Мирхат Абильмажинов. 

 
По его словам, необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания ССТ, где хранится техника. 
 

Необходимо модернизацию оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ - самое первое, что необходимо для запуска дальних рейсов", - добавил Мирхат Абильмажинов. 

 
Ранее сообщалось, что аэропорт Петропавловска вновь выставили на торги, сократив цену в два раза.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

13.05.2022, 08:39 25651
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов - пройдут дожди, на северо-западе, юге - сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на западе усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на юге, в горных, предгорных районах Алматинской области, на севере Актюбинской области, на юго-западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду. 
 
Утром и днем на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
 
На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.
 
На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке, юге Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - осадки, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

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