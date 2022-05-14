Сильные дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами - сохранятся дожди, на северо-западе, юге и юго-востоке сильные дожди с грозами, градом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

И только на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике сохранятся шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем в горных, предгорных районах град, шквал.

На севере, западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах - град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, в центре Атырауской области, ночью на севере, днем на юге, востоке Актюбинской области, днем на западе, юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на западе, севере, юге - град, шквал.

Днем на севере Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.