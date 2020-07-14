Синоптики обещают дожди в ближайшие три дня

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - В ближайшие три дня, с 14 по 16 июля, казахстанские синоптики прогнозируют дожди на западе и востоке республики, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", практически на всей территории Казахстана сохранится сухая и жаркая погода. Это связано с блокирующим высотным гребнем, который способствует поступлению горячего воздуха с районов Ирана и Ирака.

На западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. Пыльная буря прогнозируется в трех областях, еще в пяти объявлено штормовое предупреждение.

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