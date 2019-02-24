Синоптики представили консультативный прогноз погоды на февраль

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды на февраль 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В течение первой декады с частым прохождением фронтальных разделов практически по всей территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: осадки, местами сильные, усиление ветра до 15-25 метров в секунду. Метели ожидаются преимущественно в северной половине Казахстана, туманы и гололед - в южной половине республики, сообщают синоптики.

В середине первой декады холодный антициклон с районов Западной Сибири, перемещаясь с запада на восток, обусловит понижение температурного фона: на западе, северо-западе республики ночью до 20-30 градусов мороза, днем до 15-23 градусов мороза; на севере, в центре и на востоке республики ночью ожидается до 33-43 градусов мороза, днем до 25-33 градусов мороза; на юге, юго-востоке республики ночью до 18-28 мороза, днем до 5-15 градусов мороза.

Согласно долгосрочному прогнозу, последующие две декады с влиянием антициклона будет преобладать прохладная и малоосадочная погода, лишь в отдельные дни с прохождением активных циклонов и связанных с ними фронтальных разделов ожидается пасмурная погода с осадками.

В результате средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана ожидается ниже нормы на 102 градуса, лишь на западе, юге и юго-востоке республики - около климатической нормы.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, местами Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, около и больше нормы - на остальной территории.

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