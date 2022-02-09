Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На юге и юго-востоке республики - осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются гололед, туман, на севере и востоке усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на западе и юге ожидается низовая метель; на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель; на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, западе и севере Северо-Казахстанской и на юге Костанайской областей ожидается низовая метель; на севере Костанайской области туман.

На юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на западе и в центре Атырауской, на севере и в центре Кызылординской, ночью на северо-востоке Мангистауской областей ожидается туман, гололед.

Ночью на юго-западе, днем на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской и на юге Актюбинской областей ожидается туман.



