Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - На Казахстан будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидается неустойчивый характер погоды по всей республике - осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, на юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге Акмолинской области ожидается туман, гололед, ночью и утром на западе, юге, востоке области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области ожидается туман, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, в горных перевалах до 25 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, ночью на востоке области туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

В центре, северо-западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе, юго-западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области туман, гололед, днем на юге, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, на севере, юге и в центре области низовая метель, гололед, на юге в центре области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе, юго-западе, центре области усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.

В центре и юге Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере, центре- туман, гололед.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, днем на северо-востоке и в горных районах туман, гололед.