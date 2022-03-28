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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

27.03.2022, 09:37 31846
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - На Казахстан будет оказывать свое влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидается неустойчивый характер погоды по всей республике - осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, на юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На юге Акмолинской области ожидается туман, гололед, ночью и утром на западе, юге, востоке области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Алматинской области ожидается туман, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, в горных перевалах до 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, ночью на востоке области туман. 
 
На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
 
В центре, северо-западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе, юго-западе, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель, на севере области туман, гололед, днем на юге, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед. 
 
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, на севере, юге и в центре области низовая метель, гололед, на юге в центре области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе, юго-западе, центре области усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду. 
 
В центре и юге Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере, центре- туман, гололед. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, днем на северо-востоке и в горных районах туман, гололед.
 

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Новый аэропорт Уральска будет доступен пассажирам с апреля

28.03.2022, 17:29 1416
УРАЛЬСК. 28 МАРТА - В настоящее время Уральский международный аэропорт проходит процедуру регистрации объекта в ЦОНе ускоренным методом. Аэропортом временно владеет СПК "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас мы проводим процедуру регистрации завершенного объекта строительства через портал НАО "Правительство для граждан" по ускоренной процедуре. Строительство нового здания терминала завершено на 100%. До этого терминал собирались открывать к Новому году, однако не успели установить лифты из-за задержки поставок оборудования из Китая. Кроме того, мы проходили процедуру получения необходимых разрешений от Комитета гражданской авиации РК по приемке стратегического объекта в эксплуатацию. Сейчас аэропорт будет на балансе СПК "Акжайык", кто будет владеть им в дальнейшем - неизвестно", - сообщил "УН" главный менеджер департамента строительства СПК "Акжайык" Акжол Охасов.

 
Пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз подтвердил, что пока нет окончательного решения по вопросу, кто станет владельцем нового аэропорта.
 

Скорее всего, это будет предыдущий владелец ТОО "Международный аэропорт "Орал", - пояснил Нурхат Жанбоз.

 
Напомним, в Уральске на протяжении двух лет реконструировали терминал аэропорта за счет социальных инвестиций компании "КПО б.в.". Перед началом реконструкции строители несколько раз пересматривали проект и увеличивали сумму на проведение работ. В итоге она возросла с 1,5 млрд тенге до 6,6 млрд тенге. Пока шло строительство, пассажиры пользовались устаревшим зданием временного терминала, без ремонта, и ждали свои рейсы в вагончиках из металлопластика.
 
С 2019 года уральский международный аэропорт находится на балансе СПК "Акжайык", которая выкупила его за 452 млн тенге у ТОО "Международный аэропорт "Орал", входящее в состав авиакомпании Bek Air (данная компания была ликвидирована и лишена летной лицензии после крушения самолета Fokker100 близ Алматы).
 
Ранее было принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой.
 
Ранее возобновил работу аэропорт Актобе. В период с 25 по 28 марта инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО "Международный аэропорт Алии Молдагуловой" к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП).
 

Возобновил работу аэропорт Актобе

28.03.2022, 16:26 2171
Возобновил работу аэропорт Актобе
Фото: пресс-служба аэропорта Актобе
АКТОБЕ. 28 МАРТА - В период с 25 по 28 марта 2022 года инспекторами Авиационной администрации Казахстана проведено обследование состояния рабочей площади аэродрома, выполнена оценка готовности АО "Международный аэропорт Алии Молдагуловой" к эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 16.00 28 марта 2022 года исходя из проведенного эксплуатантом аэродрома объема работ, а также учитывая необходимости продолжить ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, принято решение открыть ИВПП для эксплуатации со следующими временными ограничениями: сокращение рабочей длины взлетно-посадочной полосы, полеты в светлое время суток с отремонтированного участка ИВПП в одном направлении", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

 
Ранее сообщалось о закрытии Международного аэропорта Актобе с 17 марта в связи с ремонтом ВПП.
 

Конфликт между Россией и Украиной: Генпрокуратура напомнила об ответственности за разжигание розни в соцсетях

28.03.2022, 15:17 4046
Конфликт между Россией и Украиной: Генпрокуратура напомнила об ответственности за разжигание розни в соцсетях
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Генеральная прокуратура Казахстана напомнила об уголовной ответственности за размещение ложной информации и разжигание национальной розни в соцсетях в связи с конфликтом России и Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной. При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни,  оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - говорится в обращении заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Булата Дембаева, размещенном на официальном сайте.

 
В ведомстве отметили, что некоторые пользователи соцсетей, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы относительно целостности территории Казахстана.
 

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна. В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях", - отметили в Генпрокуратуре. 

 
В ведомстве напомнили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут лишение свободы до 10 лет.
 
В ведомстве также предупредили, что за распространение заведомо ложной информации, в том числе с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до 7 лет. 
 

На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

 

Более трехсот казахстанцев привлечены к уголовной ответственности в 2021 году за неуплату алиментов

28.03.2022, 12:48 7261
Более трехсот казахстанцев привлечены к уголовной ответственности в 2021 году за неуплату алиментов
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В 2021 году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены более трехсот казахстанцев, из них более половины осуждены. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса за неуплату алиментов привлечены 316 должников, в том числе 159 осуждены. К административной ответственности в 2021 году привлечены более шести тысяч должников", - цитирует Мусина Sputnik Казахстан.

 
Он проинформировал, что в 2021 году в производстве судебных исполнителей находилось 6,7 млн документов на сумму 9,3 трлн тенге. Взыскание в полном объеме осуществлено лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.
 
По данным МВД РК, в 2021 году более 4 тысяч казахстанцев находились в розыске за долги по алиментам.
 

Если взять статистику, то в 2021 году из 4103 алиментщиков мы разыскали больше 90% - 3290. Из 3934 должников мы разыскали 3669", - цитирует первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева Zakon.kz.

 
Глава Минюста объяснил, что основные причины неуплаты алиментов казахстанцами - пробелы законодательства, а также неплатежеспособность должников.
 

В прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества, на которое возможно обратить взыскание, взыскателям были возвращены 608 тысяч документов на сумму 2,4 трлн тенге. В целом наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем миллион документов", - рассказал Канат Мусин.

 
В ходе правчаса Канат Мусин также высказался о необходимости разработать закон о принудительном исполнении. 
 

Думаю, что настала пора для разработки нового закона о принудительном исполнении, который должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан", - цитирует Мусина издание "Казправда".

 
По его словам, концепция законопроекта в настоящее время разрабатывается министерством.
 

В последние дни марта в Казахстане ожидается теплая и ветреная погода

28.03.2022, 12:27 7841
В последние дни марта в Казахстане ожидается теплая и ветреная погода
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последних числах марта ложбина Северо-Западного циклона будет вызывать неустойчивый характер погоды, практически на всей территории республики пройдут осадки: 29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В указанные дни по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, на севере, юге - очень сильный порывистый ветер, 30 метров в секунду и более, на севере, востоке, в центре страны с метелью. 
 
Вместе с тем ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью в северной половине республики до 6 мороза - 2 тепла, в южной половине страны - колебание температуры воздуха от 5 мороза до 5 тепла, днем ожидается повышение температуры воздуха за западе, юго-западе и юге страны до 10 - 20 тепла, на севере республики до 2 - 8 тепла, на востоке и в центре республики до 3 - 11 тепла.
 

Нарушающих ПДД таксистов в Алматы будут выявлять с помощью "Сергек"

28.03.2022, 11:38 8891
Нарушающих ПДД таксистов в Алматы будут выявлять с помощью "Сергек"
АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Нарушающих правила дорожного движения таксистов в Алматы будут выявлять с помощью камер "Сергек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Некоторые граждане, "голосуя" на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения. На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры "Сергек" на основных выездных группах из города: проспект Толе би - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Момышулы, проспект Райымбека - улица Ашимова", - цитирует Polisia.kz начальника управления административной полиции ДП города Алматы Нурлана Аманбека. 

 
Вместе с тем полиция города Алматы напоминае всем участникам дорожного движения (как водителям, так и пешеходам) о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения Республики Казахстан.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

28.03.2022, 08:35 13096
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, в северной половине - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман, низовая метель, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юге, востоке и в горных районах области - туман. 
 
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, утром и днем в горных районах - порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области - гололед, туман, на большей части области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе Атырауской области ожидается метель, гололед, на большей части области - усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на северо-западе, днем на большей части Мангистауской области - ветер 15-23 метров в секунду, ночью на западе области - туман, днем на востоке области - пыльная буря. 
 
На севере, западе, юге Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, севере - порывы 25 метров в секунду, на западе, севере области - низовая метель, гололед, на востоке области - туман. 
 
Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на востоке области - туман. 
 
В Павлодарской области на дорогах ожидается гололедица, на севере области - туман. 
 
На севере, востоке Карагандинской области - низовая метель, днем на западе области - гололед, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах - гололедица, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области - туман, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, +10+12 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
 
В Нур-Султане осадки, +1+3 градуса, скорость ветра днем - 9-14 метров в секунду.
 

Саперы возобновят работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов в Арыси и Жамбылской области

27.03.2022, 20:05 22981
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА –  Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил РК 28 марта приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

«В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва. На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах», -  сообщили в Министерстве обороны РК.

В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения.

«Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года», -  добавили в ведомстве.

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасная страна» и поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. 26 августа 2021 года поступила первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.
 

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