Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - На Казахстан по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди с грозами. На юго-востоке страны - сильный дождь, также ожидаются град, шквал. На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, усиление ветра в центре области до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра, на юге области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем на юге, западе ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области - туман, днем на западе области усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской, Мангистауской областей ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днём на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Костанайской, Карагандинской, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области, Алматинской области, на юге, востоке Актюбинской области, на западе Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области и в центре Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.