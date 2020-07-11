Синоптики рассказали о погоде в ближайшие три дня

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Казгидромет представил прогноз погоды на 11-13 июля, передает Kazakhstan Today.

В самом начале периода в республике ожидается неустойчивая погода, связанная с выходом ложбин циклона с севера и юга. Местами пройдут дожди с грозами", - сообщают синоптики.

По информации Казгидромета, затем, с продвижением отрога антициклона, ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

Лишь на востоке республики весь период дождь, местами сильный, шквал, порывистый ветер, возможно выпадение града.

На западе Казахстана сохраняется очень сильная жара.

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