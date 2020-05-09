Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 9-11 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Теплый южный циклон с запасами влаги и тепла, начинает оказывать влияние на южные области республики - пройдут дожди, местами сильные, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

Смещаясь в северо-восточном направлении, циклон вызовет дожди и небольшое понижение температуры воздуха сначала в центре, а затем и на севере страны. И только на северо-востоке и востоке под влиянием отрога антициклона сохранится солнечная, без осадков погода.

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