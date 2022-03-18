Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", в РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица, на юге, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере, в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, востоке, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юге гололед, днем на севере, северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Карагандинской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области туман, гололед.

На севере, западе Акмолинской области, на западе Атырауской области, на севере, юге Северо-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков, температура воздуха -10-12 градусов, скорость ветра днем 7-12 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь, +6+8 градусов, скорость ветра 0-5 метров в секунду.