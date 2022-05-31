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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

30.05.2022, 08:21 19851
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на севере и юго-востоке страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В районе Жаланашколя Алматинской области сохраняется усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду. 
 
Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра на горных перевалах до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области утром и днем на северо-западе, севере области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области днем на западе области ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области - туман, на западе, северо-востоке, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется, на юге Павлодарской, Западно-Казахстанской областей, в центре Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха +18 - +20 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - дождь, +26 - +28 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

30.05.2022, 21:22 5546
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 31 мая временами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
31 мая на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 31 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 31 мая в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 метра в секунду, на востоке области порывы 24-29 метров в секунду. 
 
31 мая на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Жарминском, Катон-Карагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
31 мая в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
31 мая днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Днем на большей части области ожидается гроза, на западе, юге, в центре области - град, шквал. Ветер западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
31 мая на юге, востоке, в горных районах, днем 1 июня на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 31 мая в горных районах, 1 июня на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
31 мая на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
31 мая на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 

В Нур-Султане перекроют ряд улиц

30.05.2022, 19:34 7541
В Нур-Султане перекроют ряд улиц
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 31 мая по 16 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Өзбекәлі Жәнібек от проспекта Рақымжан Қошқарбаев до улицы Шалкөде, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
 
С 30 мая по 10 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафа Шокай.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.
 

Жестко наказывать за обрезку деревьев с гнездами пообещал аким Карагандинской области

30.05.2022, 15:37 11126
КАРАГАНДА. 30 МАЯ - Жестко наказывать за обрезку деревьев с птичьими гнездами пообещал аким Карагандинской области Женис Касымбек сегодня на аппаратном совещании в акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На прошлой неделе мы получили череду жалоб о подрезке деревьев, и нарекания жителей справедливы. Во-первых, подрезают не всегда там, где есть необходимость, не обращают внимания на жалобы, а сухостой стоит годами. Я постоянно озвучиваю замечания своим коллегам, но подрезают безалаберно: остается голый ствол или пень. Еще раз увижу подобное - буду очень жестко наказывать и акимов, и их заместителей - вплоть до принятия кадровых решений", - заявил аким. 

 
Он подчеркнул, что санитарная обрезка не должна приводить к гибели птиц, и поручил акиму Караганды и коммунальным службам уделить этому особое внимание, сообщает eKaraganda
 
Напомним, 25 мая в Караганде в районе "Туриста" спилили дерево вместе с птичьими гнездами, в которых находились живые птенцы. 

Ролик о спиле деревьев и гибели птиц был опубликован в соцсетях и вызвал негодование жителей города. 
 
На следующий день, 26 мая, руководство пиццерии, заказавшее обрезку, извинилось перед карагандинцами и пообещало впредь не повторять необдуманных действий. 

В отношении владельцев пиццерии был составлен административный протокол.

 

У трети казахстанцев денег хватает только на еду и одежду

30.05.2022, 13:25 14396
У трети казахстанцев денег хватает только на еду и одежду
АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Агентство маркетинговых решений и исследований JD EXPERT провело опрос общественного мнения среди жителей 14 крупных городов Казахстана на тему "Насколько сильно рост цен продуктов питания повлиял на качество жизни казахстанцев", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У подавляющего числа респондентов (44%) семья состоит из 3-4 человек, включая двух несовершеннолетних детей. При этом 72% респондентов отметили низкий или стабильный невысокий уровень дохода своей семьи: так, 36% респондентов заработка хватает лишь на еду и одежду; еще 36% указали, что могут накопить на гаджеты и бытовую технику", - сообщает агентство.

 
По его данным, абсолютное большинство (99%) респондентов сказали об увеличении стоимости стандартной покупки продуктов в месяц относительно 2-3 лет назад. 87% отметили, что стоимость их продуктовой корзины выросла в 2 раза и более. Почти половина респондентов (49%) говорят о снижении покупок товаров в полезных категориях - овощи, фрукты, молочная продукция. До 70% респондентов вынуждены частично или полностью отказаться от сладкого. 
 
80% ответили, что ощутили подорожание всех видов продуктов, при этом больше всего было отмечено подорожание фруктов, ягод и сахара. Меньше всего рост цен ощущался на макаронные изделия. 
 
87% казахстанцев отмечают, что их средний чек на продукты питания вырос в 2 раза и более за последние 2-3 года. При этом категория сладкого стала привилегией обеспеченных людей.
 
Настроения респондентов можно отразить в следующих выдержках из их ответов: 
 
  • "Вся заработная плата уходит только на продукты"
  • "Возмущена, за последний год цены взлетели в несколько раз"
  • "Страшно, что будет дальше" 
  • "Придется урезать рацион детей"
  • "Не будем покупать одежду, все деньги уйдут на еду" 
  • "Детям невозможно купить фрукты, если цены вырастут еще, непонятно, как жить". 
 

Тот факт, что казахстанцы с высокой степенью вовлеченности и эмоциональности отвечали на открытый вопрос о своей реакции на изменение цен, демонстрирует высокую для народа актуальность сложившейся на продуктовом рынке ценовой политики и состояние высокого напряжения с расчетом на изменения, помощь и поддержку. Казахстанцам необходима уверенность в продуктовой безопасности страны и своих семей", - пишет агентство. 

 
В отчете также отмечено, что практически 30% респондентов видят проблемой увеличение или ввод новых налогов. Две трети опрошенных (67%) считают, что регулирующая роль государства должна быть сосредоточена на поддержке местных производителей.
 

В Алматы состоялось открытие двух станций метро

30.05.2022, 11:48 16311
Фото: facebook/Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 30 МАЯ - В Алматы сегодня состоялось открытие двух станций метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня открылись две станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Новые станции свяжут центр города со спальными районами. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения 8-12 минут", - проинформировали акимате города Алматы. 

 
Кроме того, сообщается, что дальнейшее развитие метро пойдет до базара "Барлык".
 

Идет разработка планов по развитию инфраструктуры города, где, как отметил аким, будет отражаться развитие метрополитена, и пообещал метростроевцам большой фронт работы", - заявили в акимате. 

 
Также на торжественной церемонии запуска станции аким города Ерболат Досаев поблагодарил строителей и сотрудников метрополитенов за их труд и вклад в развитие общественного транспорта города.
 

Эксперт рассказала о контентном ориентировании на аудиторию "поколения Z"

29.05.2022, 17:42 30936
ПЕКИН. 29 МАЯ - Заместитель директора центра сбора и редактирования информации дочернего издания газеты "Китайская молодежь" и главный редактор газеты "Молодежный справочник" Чжан Даньшань рассказала о контентном ориентировании на молодую аудиторию "поколения Z" в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Чжан Даньшань, "поколение Z" - это молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010 год. Отмечается, что самым старшим - 27 лет, а самым младшим - 12 лет. В 2019 году их численность составила 2,4 млрд человек, что составляет 32% от общей численности населения планеты. Подчеркивается, что это самое многочисленное поколение.
 
Кроме того, эксперт сообщила, что общими чертам поколения являются неравнодушие к политическим и социальным вопросам и забота о личном благополучии и развитии. Также отмечается, что "поколение Z" медленнее накапливает богатство и больше беспокоится о будущем, обращает внимание на собственные ощущения, пренебрегает авторитетом, правилами и традициями, отдает предпочтение процессу обсуждений, а не выводам, любит взаимодействие и участие в решении вопросов. Также она отметила высокую частоту увольнений среди "поколения Z". 
 
По данным главного редактора газеты "Молодежный справочник", "поколение Z" отдает предпочтение визуальным платформам, таким как YouTube, Instagram, Snapchat.
 

Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет

29.05.2022, 17:16 32321
Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет
Фото: pexels.com
МАДРИД. 29 МАЯ - В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - цитирует Билла Гейтса РИА Новости со ссылкой на Diario.

 
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
 
В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов. Жертвами болезни по всему миру стали почти 6,3 миллиона человек.
 

В КазНУ прошла традиционная встреча выпускников

29.05.2022, 17:00 29486
АЛМАТЫ. 29 МАЯ - Традиционный ежегодный праздник – День выпускников прошел в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (КазГУ имени Кирова), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На ежегодный праздник пришли известные государственные и общественные деятели, депутаты парламента РК, дипломаты, представители государственных структур, научной общественности, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, выпускники разных лет, преподаватели и студенты, сообщает Национальная инженерная академия РК. 
 
Насыщенная программа мероприятия включала: встречи на факультетах, заседание Ассоциации выпускников КазНУ, на котором были подведены итоги работы и определены актуальные задачи по подготовке к 90-летнему юбилею университета, возложение цветов к памятнику великого мыслителя Востока Абу-Насра аль-Фараби и монументу академика Умирбека Жолдасбекова, а также праздник на главной площади университета с концертной программой. 
 
На заседании Ассоциации выпускников КазНУ медалью "Выдающийся выпускник" ("Аса корнектi тyлек") был награжден Бакытжан Жумагулов, известный выпускник КазНУ, депутат сената парламента РК, ректор КазНУ имени аль-Фараби (2008 - 2010 годы), академик Национальной академии наук РК, президент Национальной инженерной академии РК, президент Математического общества тюркских стран, президент Федерации инженерных академий исламских стран, первый вице-президент Международной инженерной академии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, заслуженный деятель РК.
 
Родной университет поздравили с праздником председатель Конституционного совета РК, президент Ассоциации выпускников КазНУ Кайрат Мами, депутат сената парламента РК Бакытжан Жумагулов, ректоры вузов и директора научно-исследовательских институтов, а также многие другие известные личности нашей страны.
 

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