Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - На большую территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге республики ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на севере и юго-востоке страны - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В районе Жаланашколя Алматинской области сохраняется усиление ветра до 17-22 метров в секунду, порывы 24-29 метров в секунду.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра на горных перевалах до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области утром и днем на северо-западе, севере области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем на западе области ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области - туман, на западе, северо-востоке, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется, на юге Павлодарской, Западно-Казахстанской областей, в центре Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь, температура воздуха +18 - +20 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - дождь, +26 - +28 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.