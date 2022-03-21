Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Казахстанцы сегодня отмечают праздник весеннего обновления Наурыз мейрамы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Праздник Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия, который возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, а потому лишен религиозной обрядности и направленности. В Казахстане Наурыз считается символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия.

В Казахстане с 1926 года по 1988 год не проводилось всенародного празднования Наурыза. Государственным этот праздник был объявлен только в 2001 году. Наурыз отмечается три дня - с 21 по 23 марта. Во всех городах в эти дни проходят праздничные мероприятия.

В рамках празднования Наурыза в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города. Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу.

Основные из них пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00 на улицах Панфилова, Толе би и проспекте Жибек жолы, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11.00 до 17.00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и артист цирка Мурат Мутурганов. На проспекте Жибек жолы с 11.00 до 17.00 запланированы концертная программа "Алматы Эуендері" международного детского фестиваля "Бозторгай", а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.

На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" с 12.00 до 17.00 будет организована концертная программа, показ национальных традиций, с 16.00 начнется вечерний концерт.

Главный концерт состоится 21 марта на площади "Астана", у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов - кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры.

Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будут выступать свыше 100 человек. В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, "KeшYou", шоу-балет "Блокбастер", ансамбль домбристов, ансамбль танца "Салтанат", группа "Сарын", струнный квартет Filigram и др.

Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор "Бозторгай" исполнит песню "Мир во всем мире" на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу.

21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО "Казак эуендері" планируется концертная программа с участием столичных артистов.

Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке имени М. Ганди.

В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.

В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау".

В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Center".

В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке "Гулдер".

В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз).

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов. Просьба к горожанам и гостям мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам", - сообщили в городском акимате.