Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе - град", - информирует РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, на севере области пыльная буря, на севере области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе и в горных районах области усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, в горных районах днем ожидается гроза.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на юго-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, на юге области до 23-28 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на западе, севере области усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На юге, западе Актюбинской области днем ожидаются гроза, град, пыльная буря, ночью на юге, в центре области, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, юге области пыльная буря, ночью на западе области, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, на юго-западе, в центре области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, на севере и в центре области до 25 метров в секунду.





В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.