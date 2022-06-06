Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - На территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, град, шквал, на северо-западе, севере, востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере - туман, на юго-западе, юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет".

Днем на юге, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке и в горных районах области - усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

На западе, юго-западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается гроза, ночью и утром на севере области - туман, на юге, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере области, в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Актюбинской области - гроза, днем на востоке, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области, днем на западе области ожидается гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, в северной половине Западно-Казахстанской области, днем на северо-востоке Атырауской области - гроза. Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области - туман.

Днем в Атырауской области, на юге Актюбинской, Мангистауской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.