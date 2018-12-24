Скидку до 55% на билеты на скоростные поезда формирования АО "Пассажирские перевозки" объявили с 11 января по 28 февраля 2019 года

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - При покупке проездного документа (билета) на коммерческие поезда АО "Пассажирские перевозки", сформированные из вагонов "Тулпар-Тальго", курсирующие с 11 января по 28 февраля 2019 года, пассажирам предоставляется скидка до 55%, передает Kazakhstan Today.

Размер скидки зависит от количества дней до отправления состава и от количества проданных билетов: чем больше времени и доступных мест до поездки, тем больше объем скидки, уточнили в пресс-службе перевозчика.

С таблицей предоставления скидок можно ознакомиться по ссылке

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