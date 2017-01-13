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Слекишину не выпускают на свободу из-за протеста бывшей свекрови12.01.2017
Общество  09:41

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Изнасилованную в СИЗО Наталью Слекишину не выпускают на свободу. Против временного освобождения выступила бывшая свекровь заключенной. Она считает, что невестка должна оставаться в тюрьме, потому что так и не признала своей вины за разбой. Теперь дело об отсрочке наказания будут рассматривать в областном суде.

Адвокат Слекишиной Айман Умарова считает протест необоснованным и уверяет, что приведенные доводы не соответствуют действительности, передает Kazakhstan Today.

"Я так поняла, что она хочет, чтобы она призналась, а Слекишина не будет признавать, поскольку Слекишина не совершала то преступление, за которое она на сегодняшний день отбывает срок наказания", - цитирует Умарову канал КТК.

Напомним, 23 декабря 2016 года Илийский районный суд частично удовлетворил ходатайство осужденной Слекишиной об отсрочке отбывания наказания на основании статьи 74 УК РК (Отсрочка отбывания наказания женщинам, имеющим малолетних детей), сообщила пресс-служба Алматинского облсуда.

"Н. Слекишиной отсрочено исполнение наказания по приговору Алатауского районного суда города Алматы от 23 мая 2015 года в связи с имеющимся у нее малолетним ребенком 2016 года рождения - сроком на 5 лет. За осужденной Н. Слекишиной установлен пробационный контроль", - сообщили в суде.

Ранее адвокат Слекишиной Айман Умарова сообщила в Facebook, что у родившейся в заключении дочери ее подзащитной двустороннее воспаление легких. "Ей еще году нет. Ее зовут Назира Слекишина, дочь Натальи Слекишиной. Разве малышка заслужила такую долю - долю маленькой зэчки? Разве она должна отсиживать срок за мать (которая попала за решетку по вине бывшего гражданского мужа, которого она любила) и разве ей можно объяснить, что ее появлению в свет она "обязана" групповому изнасилованию? А теперь у нее двустороннее воспаление легких. Нахождение долгое время в стенах следственного изолятора дало о себе знать", - написала адвокат.

По данным КТК, кроме Назиры, у Слекишиной имеются еще двое несовершеннолетних детей.

В июне 2016 года заключенная Слекишина сообщила, что в алматинском СИЗО подверглась групповому изнасилованию сотрудниками учреждения и родила ребенка от одного из них. В рамках досудебного расследования ДНК-экспертиза подтвердила отцовство Руслана Хакимова - одного из тех, на кого указала заключенная.

В сентябре Хакимов, обвиненный в совершении пыток и изнасиловании заключенной Слекишиной, был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.
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