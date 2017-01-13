Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Изнасилованную в СИЗО Наталью Слекишину не выпускают на свободу. Против временного освобождения выступила бывшая свекровь заключенной. Она считает, что невестка должна оставаться в тюрьме, потому что так и не признала своей вины за разбой. Теперь дело об отсрочке наказания будут рассматривать в областном суде.
Адвокат Слекишиной Айман Умарова считает протест необоснованным и уверяет, что приведенные доводы не соответствуют действительности, передает Kazakhstan Today.
"Я так поняла, что она хочет, чтобы она призналась, а Слекишина не будет признавать, поскольку Слекишина не совершала то преступление, за которое она на сегодняшний день отбывает срок наказания", - цитирует Умарову канал КТК
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Напомним, 23 декабря 2016 года Илийский районный суд частично удовлетворил ходатайство осужденной Слекишиной об отсрочке отбывания наказания на основании статьи 74 УК РК (Отсрочка отбывания наказания женщинам, имеющим малолетних детей), сообщила пресс-служба Алматинского облсуда.
"Н. Слекишиной отсрочено исполнение наказания по приговору Алатауского районного суда города Алматы от 23 мая 2015 года в связи с имеющимся у нее малолетним ребенком 2016 года рождения - сроком на 5 лет. За осужденной Н. Слекишиной установлен пробационный контроль", - сообщили в суде.
Ранее адвокат Слекишиной Айман Умарова сообщила в Facebook, что у родившейся в заключении дочери ее подзащитной двустороннее воспаление легких. "Ей еще году нет. Ее зовут Назира Слекишина, дочь Натальи Слекишиной. Разве малышка заслужила такую долю - долю маленькой зэчки? Разве она должна отсиживать срок за мать (которая попала за решетку по вине бывшего гражданского мужа, которого она любила) и разве ей можно объяснить, что ее появлению в свет она "обязана" групповому изнасилованию? А теперь у нее двустороннее воспаление легких. Нахождение долгое время в стенах следственного изолятора дало о себе знать", - написала адвокат.
По данным КТК, кроме Назиры, у Слекишиной имеются еще двое несовершеннолетних детей.
В июне 2016 года заключенная Слекишина сообщила, что в алматинском СИЗО подверглась групповому изнасилованию сотрудниками учреждения и родила ребенка от одного из них. В рамках досудебного расследования ДНК-экспертиза подтвердила отцовство Руслана Хакимова - одного из тех, на кого указала заключенная.
В сентябре Хакимов, обвиненный в совершении пыток и изнасиловании заключенной Слекишиной, был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.
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