Случай помог отечественным дипломатам разыскать потерявшуюся в Таджикистане казахстанку

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанским дипломатам случайно удалось разыскать гражданку Казахстана, которую родственники потеряли 19 лет назад, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

Девушка в 16-летнем возрасте уехала в Душанбе. По словам её матери, дочь влюбилась в гражданина Таджикистана. Всё это время о ней не было информации. Имелась только фотография 19-летней давности, проинформировал телеканал " Астана ".

Делу помог случай. Консул Казахстана в Таджикистане увидел похожую девушку из окна автомобиля. В итоге после всех формальностей Асель, это была действительно она, вернулась домой к родным. Сейчас ей помогают с оформлением документов. С супругом Асель развелась.

Наш консул ехал на машине и увидел девушку (шедшую) вдоль обочины. Он показал фотографию и видео ее родных, она полчаса плакала и была обескуражена, не понимала, что с ней происходит. Мы её привезли в посольство, собрали деньги на обратный билет, выдали спецдокумент-свидетельство для возвращения в Казахстан", - пояснил официальный представитель МИД РК.

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