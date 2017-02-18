Снег ожидается в субботу на большей территории Казахстана

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Северо- Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Кызылординской области местами туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

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