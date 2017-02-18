Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 февраля 2017
  • 11
  • :
  • 53
Все области
-3º Дождь
днем 5º    ночью 1º
17:00
.
Aнонс

Снег ожидается в субботу на большей территории Казахстана18.02.2017
Общество  09:05

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".


В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Северо- Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Кызылординской области местами туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.
Просмотров: 1022
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
18.02.2017   09:05
Снег ожидается в субботу на большей территории Казахстана
17.02.2017   17:31
В Карагандинской области за год 486 госслужащих наказали за ненадлежащую работу
17.02.2017   16:25
Из Вооруженных сил РК уволили военнослужащего, задержанного в Кокшетау за вождение без прав
17.02.2017   15:58
Фото: http://www.zadumka.org
Сход снежных лавин ожидается завтра в Восточном и Южном Казахстане
17.02.2017   14:13
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные дни
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика