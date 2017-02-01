Со 2 по 4 февраля в Казахстане ожидаются метели и снегопады

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Со 2 по 4 февраля в Казахстане ожидаются метели и снегопады01.02.2017
Общество  15:39

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - По информации синоптиков РГП "Казгидромет", в феврале в Казахстане продолжатся снегопады и метели.

Как говорится в прогноз погоды на 2-4 февраля, очередной циклон смещается на Западную Сибирь. Он пройдет через север Казахстана, а связанные с ним атмосферные фронты вызовут в большинстве областей снегопады и метели, с ухудшением видимости менее 500 метров, а также сильный ветер 15-20 метров в секунду, в северных областях - с порывами до 23-28 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Южные и юго-восточные области Казахстана также будут находиться в зоне фронтов, но связанных с южным циклоном. Поэтому здесь ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег, туман, сильный западный ветер, местами 23-28 метров в секунду, понижение температуры, гололёд, видимость из-за снега и тумана будет понижена до 200-500 метров.
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