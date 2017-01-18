Сотрудники "КазАгроФинанса" освобождены от должностей за драку на работе

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Участвующие в инциденте работники АО "КазАгроФинанс" освобождены от занимаемых должностей за нарушение корпоративной этики, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео драки между двумя мужчинами в здании "КазАгроФинанса", передает Kazakhstan Today.

"Проведено служебное расследование по инциденту с участием работников АО "КазАгроФинанс", произошедшего 15 декабря 2016 года. В ходе расследования выявлено, что данный конфликт между заместителем председателя правления АО "КазАгроФинанс" и директором департамента возник по личным мотивам, не связанным с должностными обязанностями и деятельностью компании", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по результатам внутреннего служебного расследования выявлено нарушение Кодекса корпоративной этики АО "КазАгроФинанс" и решением совета директоров АО "КазАгроФинанс" освобожден от занимаемой должности заместитель председателя правления. Также на основании приказа председателя правления освобожден от занимаемой должности директор департамента.

Просмотров: 6296