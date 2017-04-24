Стали известны имена абсолютных победителей Алматы Марафона

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Абсолютными победителями Алматы Марафона стали Николай Григоров и Полина Репина, сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Напомним, сегодня состоялся самый масштабный праздник любительского спорта в Центральной Азии - международный VI Алматы Марафон, в котором приняли участие любители бега из всех регионов Казахстана и 38 стран мира. Абсолютные победители получили денежный приз в размере 350 000 тенге. Кроме того, всех участников наградили памятными финишерскими медалями, а победителей - призовыми медалями, грамотами и подарками от партнеров.

На торжественной церемонии открытия перед Парком первого Президента выступил Есенов Галимжан - основатель Алматы Марафона, председатель попечительского совета фонда "Смелость быть первым" и Олимпийский чемпион Александр Винокуров, которые приняли участие и в самих соревнованиях, присоединившись ко всем любителям спорта. Стартовый залп всем участникам дал аким Алматы Бауыржан Байбек.

По данным организаторов, прошли регистрацию и получили стартовые номера более 13 000 человек. Участники преодолели 3 км (дети 10-14 лет), 10 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 (марафон) и 10 км шагом в Скандинавской ходьбе.

"В шестой раз наш город собирает любителей здорового образа жизни на старте Алматы Марафона, что заметно сказывается и на спортивном туризме Южной столицы. С каждым годом повышается интерес и растет культура участия в массовых спортивных мероприятиях. Марафон стал одним из самых ожидаемых ежегодных праздников спорта и благотворительности. В этом году средства со стартовых взносов направятся в 6 специализированных учреждений, в которых обучаются и лечатся 1 500 детей с серьезными заболеваниями", - сказала Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

Финиш и церемония награждения состоялись на Центральном стадионе.

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