Студентам-первокурсникам вузов Кокшетау разъяснили послание президента РК

Кокшетау. 11 октября. Kazakhstan Today - В своем послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни" глава государства предложил объявить следующий год годом молодежи. В рамках обсуждения важного программного документа для нашей страны Молодежный ресурсный центр (МРЦ) Акмолинской области провел встречу со студентами-первокурсниками всех вузов города Кокшетау, передает Kazakhstan Today.





Руководитель центра Ерлан Мусипов в живом диалоге с собравшейся аудиторией разъяснил основные направления послания, рассказал о перспективах, ожидающих молодежь в 2019 году, а также поделился своим опытом достижения успеха, проинформировала Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.





Представлен Молодежный ресурсный центр Акмолинской области был презентацией на основе сценария известного фильма о Гарри Поттере. Встреча с молодежными общественными объединениями состоялась в новом формате. В мероприятии приняли участие представители МК "Жас Отан", "МРЦ города Кокшетау", "Альянс Студентов Кокшетау", волонтерский центр "Феникс", ОФ "Kazakhstan Innovations", МОО "Жана Толкын", ОВС "Drim", ОО "Акмолинский педагогический отряд "Думан", дебатные клубы города Кокшетау, Акмолинская областная открытая лига КВН "Jaidarman", танцевально-спортивный клуб "Реверанс", танцевальная студия "The Legacy Show", спортивная команда "Fox Workout Akmola", фаер-шоу "Сефирот". Все они представляли себя с помощью слайдов, видео и концертных программ.





В конце мероприятия участники и гости коллективно исполнили гимн молодежи Акмолинской области.





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