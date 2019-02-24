Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Центр для содержания нелегальных мигрантов создадут в Алматы, сообщила председатель правления АО "Центр развития города Алматы" Жанна Тулегенова, передает Kazakhstan Today.

Как показывает практика, иногда иностранцы, проживая в нашей республике, нарушают действующее миграционное законодательство, согласно которому мы обязаны их задерживать и создавать адекватные условия содержания нелегалов в соответствии с международными стандартами. Для этого планируется выделить изолированное отдельное здание на территории города, общей площадью примерно до 1000 квадратных метров, рассчитанное на 50 койко-мест", - уточнила Тулегенова.

По ее словам, в центре будут предусмотрены отдельные комнаты для мужчин, женщин и женщин с детьми. На территории учреждения будет обустроен прогулочный дворик, отдельная столовая, комнаты для оказания медицинской помощи, здание администрации и хозяйственный блок - прачечная, склады и так далее.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства