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Ушла из жизни певица Людмила Сенчина25.01.2018
Общество  15:42

Санкт-Петербург. 25 января. Kazakhstan Today - Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни, передает Kazakhstan Today.

"Людмила Сенчина скончалась сегодня, факт смерти подтверждаем", - сообщили ТАСС в администрации города. Дата похорон пока не известна.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине, в Николаевской области. После окончания школы переехала в Ленинград. После окончания музыкального училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории Людмила Сенчина была приглашена в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где сыграла и спела ведущие партии, продолжая выступать с оркестром Анатолия Бадхена на крупнейших концертных площадках страны. В 1975 году Сенчина ушла из театра и стала ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра.

Она работала с Василием Соловьевым-Седым, Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Давидом Тухмановым и другими композиторами. Людмила Сенчина принимала участие во многих телевизионных проектах, концертах, снималась в кино. Особенную популярность и любовь зрителей певице принесли песни "Золушка", "Белой акации гроздья душистые", "Любовь и разлука".
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