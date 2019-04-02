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Установлена личность подозреваемого в краже зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Баландина

01.04.2019, 12:18 7129
Установлена личность подозреваемого в краже зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Баландина
Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Установлена личность подозреваемого в краже зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, передает Kazakhstan Today.
 

Личность злоумышленника установлена. Его поимка - дело времени. В настоящее время оперативными сотрудниками проводится работа по поиску и изъятию похищенного зеркала. В этой связи проверяются места возможного сбыта похищенного имущества. Согласно данным управления криминальной полиции, подозреваемый в эту же ночь на том же месте похитил зеркала с автомашины марки "Ренж-Ровер". Ведется следствие", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы. 

 
По факту кражи автомобильного зеркала у гражданина Баландина управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. 
 
При содействии сотрудников управления криминальной полиции города проводится комплекс оперативно-розыскных и специальных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Проанализированы данные с камер видеонаблюдения. 
 
По данным полиции, в Алматы в текущем году количество краж по сравнению с прошлым снижено в 2,4 раза, "по горячим следам" раскрыто больше половины хищений аналогичного характера. С начала года за совершение этих преступлений задержаны свыше 30 человек, нейтрализованы 3 преступные группы, промышлявшие кражами из авто. 
 

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