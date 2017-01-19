В 2016 году НК "Казакстан Гарыш Сапары" предоставила более 14 тыс. космических снимков

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В 2016 году АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (АО "НК "КГС") предоставлено более 14 тыс. космических снимков получаемых от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан (КС ДЗЗ РК), сообщает Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Сегодня НК "Казакстан Гарыш Сапары" предоставляет космические снимки центральным и местным государственным органам и организациям республики, получаемых от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан на безвозмездной основе. Снимки представляются согласно заявкам государственных органов, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы ведомства, в соответствии с республиканской бюджетной подпрограммой "Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам и организациям, получаемые от КС ДЗЗ РК" всего за прошлый год госорганам и организациям Казахстана было предоставлено 14 693 космических снимка (20 059 085 кв. км). Коммерческая стоимость которых составляет более 12 млрд тенге.

"В том числе: с космического аппарата высокого разрешения "KazEOSat-1" в количестве 12 128 космических снимков (4 851 200 кв.км), таким государственным органам как: Министерство обороны РК; КЧС МВД РК: ДВД ЗКО МВД РК; Департамент по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК; Комитеты автомобильных дорог, гражданской авиации МИР РК; Министерство энергетики РК; Генеральная прокуратура РК; КНБ РК; Пограничная служба КНБ РК; Департамент КНБ г. Астана; Министерство национальной экономики РК; Министерство сельского хозяйства РК; Комитет государственных доходов МФ РК; ДЧС Атырауской и Южно-Казахстанской области; акимат Атырауской области; акимат г. Шымкент; РГКП "Казгеодезия"; РГКП "НКГФ"; РГП "Гисхаги", - отметили в ведомстве.

Следует отметить, что еще 2565 космических снимков (15 207 885 кв. км) полученных с космического аппарата среднего разрешения "KazEOSat-2" были направлены Министерству обороны РК, Генеральной прокуратуре РК, Министерству энергетики РК, КЧС МВД РК, Департаменту по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, Комитету автомобильных дорог и гражданской авиации МИР РК, Комитету государственной инспекций МСХ РК, Комитету по делам ЖКХ МНЭ РК, РГКП "Казгидромет" МЭ РК, РГКП "НКГФ" и Прокуратуре города Павлодар.

В министерстве напомнили, что в рамках оказания консультационных услуг по созданию геопродуктов, геопродуктов с высокой добавленной стоимостью и геосервисов на основе предоставляемых космических снимков были проведены консультационные работы по вопросам отраслевого характера с представителями центральным и местных государственных органов и их организаций. Кроме того, было успешно проведено обучение представителей госорганов, по результатам которого выданы сертификаты об успешном прохождении курса обучения. В настоящее время специалистами АО "НК "КГС" продолжаются консультационные работы с представителями государственных учреждений.

Отмечается, что в 2016 году потребности госорганов по предоставлению космических снимков КС ДЗЗ РК удовлетворены в полном объеме.

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