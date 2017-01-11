Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы задержаны шесть рейсов, в том числе четыре международных, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 08.00 10 января по различным причинам задержаны следующие рейсы: Алматы - Киев (позднее прибытие самолета), Алматы - Кызылорда (метеоусловия аэропорта прибытия), Алматы - Усть-Каменогорск (техническая причина авиакомпании), Алматы - Астана - Пекин (техническая причина авиакомпании), Алматы -Астана - Сеул (техническая причина авиакомпании), Алматы - Шереметьево (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, отмененных рейсов не имеется. В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 40 метров, горизонтальная 450 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

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