Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 января 2017
  • 05
  • :
  • 59
Все области
-14º Туман
днем 3º    ночью -7º
17:00
.
Aнонс

В аэропорту Алматы задержаны шесть рейсов10.01.2017
Общество  09:54

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы задержаны шесть рейсов, в том числе четыре международных, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 08.00 10 января по различным причинам задержаны следующие рейсы: Алматы - Киев (позднее прибытие самолета), Алматы - Кызылорда (метеоусловия аэропорта прибытия), Алматы - Усть-Каменогорск (техническая причина авиакомпании), Алматы - Астана - Пекин (техническая причина авиакомпании), Алматы -Астана - Сеул (техническая причина авиакомпании), Алматы - Шереметьево (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, отмененных рейсов не имеется. В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 40 метров, горизонтальная 450 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
Просмотров: 5202
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
10.01.2017   21:03
В пригороде Алматы за четыре дня полиция задержала около 100 бездомных
10.01.2017   19:59
Парковка на привокзальной площади в Астане стала платной
10.01.2017   19:53
В Актобе открыли мемориал в память о погибших 5 июня военнослужащих
10.01.2017   19:31
Прокуратура выявила 19 фактов самозахвата земли на левобережье Астаны
10.01.2017   19:14
Фото: Altaynews.kz
В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях из-за метели закрыты автодороги
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика