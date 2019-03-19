В Акмолинской области с военнослужащими провели инструктаж по противодействию экстремистам

Кокшетау. 18 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области с военнослужащими провели инструктаж на тему противодействия экстремизму и идеологии терроризма, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие организовали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Акмолинской области, пригласив для беседы офицерский состав и военнослужащих по контракту воинской части 5510 ВВ МВД РК. Тему встречи обозначили как "Экстремизм и терроризм - опасное явление для общества. Меры по повышению защищенности граждан и государства от экстремизма и терроризма", рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

В первую очередь капитан полиции Ержан Ергалиева ознакомил военнослужащих с рекомендациями по соблюдению мер повышенной защищенности. В частности, участники встречи обсудили правила поведения при обнаружении в общественных местах оставленных подозрительных вещей и предметов.

Военнослужащим также рассказали, на что следует обращать особое внимание при наличии признаков самодельных взрывных устройств, а также что нужно предпринимать и как себя вести при выявлении подозрительных лиц.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, офицерам и контрактникам показали обучающие видеоролики и слайды на тему профилактики экстремизма и терроризма.

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