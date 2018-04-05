Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
5 апреля 2018
  • 20
  • :
  • 20
Новости регионов
21º Переменная облачность
днем 25º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

В Актау родителей предупредили о педофиле05.04.2018
  • Фото: www.lada.kz
Общество  12:59

Актау. 5 апреля. Kazakhstan Today - В социальных сетях распространяется сообщение о том, что в городе Актау зарегистрированы несколько случаев приставания к несовершеннолетним, передает Kazakhstan Today.

По информации Лада.kz, 4 апреля в одном из учебных заведений Актау представители правоохранительных органов сообщили приметы предполагаемого преступника. Об этом рассказали родители после собрания в школе.

В рассылаемой аудиозаписи сообщают о попытках сексуальных действий в отношении несовершеннолетних в верхней зоне города.

Родители учеников школы-лицея №7 рассказали, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, "гуляющем" по 26 микрорайону, находится в разработке.

Приметы неизвестного: европейской национальности, высокий рост, голубые глаза, хромает, отсутствуют передние зубы.

"Нас просили не отпускать своих детей одних на улицу и быть настороже. Сказали, что было несколько случаев попыток приставания к детям", - рассказали родители.
Просмотров: 5047
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
05.04.2018   17:10
В Алматы на две недели перекроют участок улицы Жарокова
05.04.2018   16:41
На водоемах Костанайской области проводят противопаводковые взрывные работы
05.04.2018   16:33
Представитель АДГСПК рассказал госслужащим Актобе о новой системе оплаты труда
05.04.2018   15:34
Синоптики предупредили о возможных разливах рек в большинстве областей Казахстана
05.04.2018   15:03
Мажилисмены разъяснили жителям Рудного социальные инициативы президента
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today