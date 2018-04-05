Актау. 5 апреля. Kazakhstan Today - В социальных сетях распространяется сообщение о том, что в городе Актау зарегистрированы несколько случаев приставания к несовершеннолетним, передает Kazakhstan Today.

По информации Лада.kz , 4 апреля в одном из учебных заведений Актау представители правоохранительных органов сообщили приметы предполагаемого преступника. Об этом рассказали родители после собрания в школе.

В рассылаемой аудиозаписи сообщают о попытках сексуальных действий в отношении несовершеннолетних в верхней зоне города.

Родители учеников школы-лицея №7 рассказали, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, "гуляющем" по 26 микрорайону, находится в разработке.

Приметы неизвестного: европейской национальности, высокий рост, голубые глаза, хромает, отсутствуют передние зубы.

"Нас просили не отпускать своих детей одних на улицу и быть настороже. Сказали, что было несколько случаев попыток приставания к детям", - рассказали родители.

Просмотров: 5047