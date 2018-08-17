В Алматы на 10 зданиях появятся муралы

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - III Международный фестиваль по монументальному искусству "MURAL FEST" стартовал в рамках Дня города Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.
Для участия в фестивале в мегаполис съехались десятки известных художников из разных стран: Украины, России, Малайзии, Турции, Великобритании и других.
Первым к декоративной росписи фасадов приступил художник из Украины Андрей Кравченко, украсивший своим творением фасад в Бостандыкском районе, на пересечении улиц Тимирязева и Жарокова. Далее фестиваль продолжила команда из России ZUKCLUB.
Так, на улицах уже появились портреты казахского общественного и государственного деятеля, просветителя, учёного-лингвиста, литературоведа, тюрколога и переводчика Ахмета Байтурсынова, великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля, являющегося также основоположником казахской письменной литературы, Абая и другие.
Кроме того, в Алматы специально для участия в III Международном фестивале по монументальному искусству "MURAL FEST" прилетел художник из Юго-Восточной Азии Kenji Chai, который является обладателем национального рекорда Малайзии на самый высокий мурал в стране - 87,1 метр. Художник намерен расписать в своей манере 9-этажное жилое здание в микрорайоне Мамыр-3 в Ауэзовском районе.
"Это очень интересный фестиваль, и мне хочется продемонстрировать свои возможности. Алматы очень красивый мегаполис и хочется, отразить, передать дух яблочного города через мои работы", - прокомментировал Kenji Chai.
В планах роспись 10 фасадов в каждом районе города Алматы, в том числе на реконструированных улицах Абая, Байтурсынова, проспекта Назарбаева. За 2 года проекта в Алматы уже расписано 17 фасадов, отметили в городском акимате.
Напомним, что всего в рамках Дня города в Алматы пройдет более 100 мероприятий.
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