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В Алматы на санитарные дни закроют 9 торговых объектов10.01.2017
Общество  12:46

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Девять торговых объектов Алматы будут закрыты 29 января и 8 февраля 2017 года в связи с проведением санитарных дней, сообщили в пресс-службе городского акимата.

В частности, будут закрыты гипермаркет "Магнум" (Акбулак, 273), рынок "Алтын Орда" (15-й километр Ташкентского тракта, 1), рынок "Барлык" (18-й километр Ташкентского тракта, 1/1), рынок "Курдас-7" (15-й километр Ташкентского тракта, 1/7), рынок "Жибек Жолы" (проспект Райымбека, 517/6), рынок "Жулдыз" (улица Розыбакиева, 33/1), рынок "Барыс-4" (проспект Райымбека 212/1), ТЦ "Кар Сити" (улица Толе би, угол улицы Яссауи) и гипермаркет "Арзан" (проспект Райымбека, 507-а), передает Kazakhstan Today.


"Всего в городе функционируют 46 торговых рынков (4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 непродовольственного направления). На рынках города осуществляют свою деятельность более 20 000 предпринимателей и порядка 25 000 человек рабочего персонала", - напомнили в пресс-службе.
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Фото: Altaynews.kz
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