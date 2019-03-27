В Алматы обновляется автобусный маршрут №141

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города. В частности, будет обновлен автобусный маршрут №141, передает Kazakhstan Today.





Маршрут будет обслуживаться 12-метровыми низкопольными автобусами, которые оборудованы кондиционерами, системой наклона кузова и соответствуют экологическому классу Евро-5. Новые автобусы выедут на маршрут между микрорайоном Айнабулак и автостанцией "Мост" уже 30 декабря текущего года", - сообщили в пресс-службе акима города.





В акимате отметили, что все водители маршрута одеты в новую единую форму. Зимний вариант состоит из брюк, рубашки с длинным рукавом, свитшота или пуловера, а также теплой куртки.





В пресс-службе отметили, что всего в текущем году было запущено 479 новых автобусов, на следующий год планируется приобрести еще порядка 600 автобусов, при этом большую часть за счет внебюджетных средств.





Ранее также на линии BRT появились первые электронные табло на остановках, куда выводится актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс. Проект реализуется за счет внебюджетных средств, заключили в пресс-службе.





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