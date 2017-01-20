Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - 19 января в Алматы состоялся международный круглый стол "Стыковка Экономического пояса Шелкового пути и "Нурлы жол": состояние и потенциал развития", организованный Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации совместно с генеральным консульством КНР в Алматы.

Как отмечают организаторы, событие было посвящено 25-летию установления официальных дипломатических связей между Казахстаном и Китаем. Целью мероприятия были обмен мнениями и обсуждение актуальных вопросов казахстанско-китайских отношений в культурно-образовательной, экономической областях, а также в сфере безопасности. Круглый стол собрал видных представителей экспертных, культурно-образовательных и бизнес-сообществ Казахстана и Китая, в том числе из регионов Казахстана: Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

Своим опытом и рекомендациями по сотрудничеству с КНР поделились руководители Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева и Национальной библиотеки РК. Представители казахстанских исследовательских институтов и вузов охарактеризовали особенности отношений Казахстана и Китая в контексте геополитики и геоэкономики в евразийском регионе. Отдельный блок вопросов был посвящен возможностям взаимовыгодного экономического сотрудничества казахстанских и китайских компаний, привлечения китайских инвестиций в малый и средний бизнес в регионах Казахстана.

В свою очередь, китайские участники, юристы и бизнес-консультанты обозначили возможные сферы сотрудничества предпринимательских кругов двух стран. Как казахстанские, так и китайские участники круглого стола отметили проблемные моменты в казахстанско-китайском сотрудничестве. В итоге было выражено общее согласие в том, что сопряжение двух инфраструктурных проектов - Экономического пояса Шелкового пути и "Нурлы жол" - может стать новым импульсом к конструктивному сотрудничеству Казахстана и Китая.

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