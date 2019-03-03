В Алматы установили главную новогоднюю ёлку

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Главная Новогодняя елка установлена на площади Абая перед Дворцом Республики в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Высота главной елки достигает 18 метров, елка украшена праздничной иллюминацией, новогодними игрушками в национальном стиле и декоративным световым ограждением в виде достопримечательностей мира, сообщили в пресс-службе акима города.





Здесь ежедневно, до 7 января (кроме 31 декабря), проходит WINTER FAMILY PARTY "Путешествие по миру". В выходные дни (29, 30 декабря и 1, 2, 5, 6, 7 января) с 16.00 до 18.00 будет проводиться фотосессия с хаски, анимационная программа для детей, курс по изготовлению новогодних поделок. С 18.00 до 18.45 запланированы новогодние сказки, с 18.45 до 19.30 - фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. С 19.30 до 20.00 пройдут праздничные концерты и новогодняя дискотека.

На площади перед Атакентом открылся бесплатный городской каток, который сразу же оценили и полюбили горожане. Он проработает всю зиму. Рядом с катком, около знаменитой алматинской Белки, работает ярмарка ремесел.





Для тех, кто предпочитает активный отдых, будут организованы соревнования по скандинавской ходьбе. Опытные инструкторы обучат навыкам, необходимым для зимних походов на природе. Самых юных гостей ждут детские мастер-классы, игры, конкурсы и квесты с призами.





Еще одним центром притяжения в Алматы в предновогодние дни станет Площадь Астаны. На ней установлена необычная елка - 12-метровый арт-объект в национальном стиле. Каркас ёлки выполнен из металла, её основа - стилизованные элементы кереге. Общий вид ёлки напоминает саукеле, что отражает творческий замысел авторов - группы центра молодых художников.









По периметру ёлки установлены деревянные арбы, национальный аналог саней Санта-Клауса, а также снеговики, "предлагающие" гостям баурсаки и горячий чай. Необычная ёлка уже успела стать популярным местом для фотосессий и прогулок горожан.





31 декабря, в 22.00, на площади Астана будет организована концертная программа в честь встречи Нового 2019 года с участием артистов казахстанской эстрады. Мероприятие завершится праздничным фейерверком.





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