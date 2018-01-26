В Алматы за год ликвидировали более 150 секс-притонов

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В Алматы в 2017 году полиция ликвидировала более 150 секс-притонов, передает Kazakhstan Today.

"В результате комплекса оперативных и специальных мероприятий выявлено 37 фактов сводничества, 19 преступных эпизодов вовлечения в занятие проституцией. Причем в двух случаях жертвой преступников были несовершеннолетние девушки. Кроме того, во взаимодействии с местной полицейской службой за предоставление помещений для занятий проституцией или сводничества к административной ответственности по статье 450 КоАП РК привлечено 169 человек, а за приставание в общественных местах - 238 лиц, оказывающих интимные услуги", - рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы подполковник полиции Берик Абильбеков.

В пресс-службе ДВД также проинформировали, что сотрудниками УБОП Алматы в истекшем году раскрыт один факт торговли людьми и 8 фактов похищения человека.

"В ноябре прошлого года в ходе проведения отработки "Стоп-трафик" полицейские Алматы нашли без вести пропавшую несовершеннолетнюю в секс-притоне. Как установлено, 17-летнюю девушку обманным путем вовлекли в занятие проституцией. Двое молодых мужчин привлечены к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 134 УК РК", - уточнили в пресс-службе.

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