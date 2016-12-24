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В Алматинской и Южно-Казахстанской областях ожидается сход снежных лавин24.12.2016
Общество  11:00

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В горах Южно-Казахстанской и Алматинской областей ожидается сход снежных лавин, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП "Казгидромет" РИП № 99 от 24 декабря 2016 года предупреждает: в связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей 24 декабря ожидается сход снежных лавин", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве добавили, что "не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин" и призвали к соблюдению осторожности в горах.
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