В Алматы на Наурыз перекроют площадь Астаны

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - В Алматы на Наурыз перекроют площадь Астана, передает Kazakhstan Today.





"Главная площадка праздничных гуляний будет перекрыта на все время подготовки и праздничный период, с 19 по 24 марта (улица Толе Би пересечение с улицей Абылай хана и проспектом Назарбаева). За это время будет подготовлено множество мероприятий, посвященных Дню весеннего равноденствия. На семи локациях одновременно пройдут концерты, ярмарки, мастер-классы, конкурсы и выставки. Львиная доля из которых пройдет на площади Астана. Среди них: 22 марта ознаменуется грандиозным концертом "Улы даланын - улы куні", 23 марта сольный концерт дадут народные любимцы - группа МузАРТ. Помимо этого, будут организованы спортивные игры под названием "Алматы встречает Наурыз", - сообщили в городском акимате.

Площадь Астана, известная в народе как Старая площадь, - одно из старейших и любимых мест отдыха горожан. Традиционная площадка для концертов, на сцене которой в разное время выступали зарубежные звезды в рамках различных фестивалей и, конечно, почти все отечественные артисты.

В акимате отметили, что, поскольку 2019 объявлен Годом молодежи, Наурыз мейрамы пройдет в современном и динамичном темпе, чтобы оставаться на одной волне с подрастающим поколением. Яркое шествие по городу, с которого начнется празднование, перфомансы, необычные номера и свежий взгляд на историю и традиции древнего праздника, обеспечат зрелищность и чувство сопричастности юным зрителям.

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