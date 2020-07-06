Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В Алматы началась ежегодная программа чипирования собак и кошек, ветеринарные службы намерены провести идентификацию 20 тысяч домашних питомцев, передает Kazakhstan Today.

Более 3 тысяч кошек и порядка 17 тысяч собак планируется охватить в рамках программы бесплатного чипирования в Алматы в текущем году. Мероприятия проводятся специалистами "Городской ветеринарной службы"", - сообщили в пресс-службе акимата города.

По информации пресс-службы, "цель программы - установить численность домашних животных в городе, а также помочь владельцам находить питомцев в случае их потери, кражи или попадания в отлов. Проведение идентификации и учет их числа также направлены на решение проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления по-прежнему остаются - отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности".

В этом году чипирование проводится методом подворного обхода, преимущественно в частных подворьях, ввиду наибольшего в них скопления числа домашних животных. Вместе с тем, воспользоваться услугой также сможет любой желающий владелец собаки или кошки. Хозяину лишь необходимо иметь при себе удостоверение личности и паспорт на животное. В случае отсутствия последнего, его оформят на месте. Вся информация о животном и его владельце вносится в электронный журнал "Pet Control". Сегодня данная программа уже установлена во всех ветеринарных клиниках города. Сама процедура регистрации и чипирования занимает не более 10 минут и абсолютно безвредна и безболезненна для животного. При уколе используются одноразовые шприцы, что полностью исключает попадание инфекции во время процесса. Для получения услуги или консультации по всем интересующим вопросам, жители города могут обратиться в Городскую Ветеринарную Службу по номерам: 378-46-62, 269-90-06. Заявки принимаются с 10:00-17:00 в рабочие дни. Приезд ветеринарного специалиста будет осуществляться согласно графика обхода. Дополнительно сообщаем, что чипирование проводится на добровольной основе, по желанию владельцев животных. Просим жителей города оказывать содействие ветеринарным врачам при проведении работ. Мероприятия продлятся до конца сентября.





Напомним, программа чипирования домашних животных была запущена в Алматы в 2017 году. В предыдущие годы в рамках программы бесплатно было прочипировано около 125 тыс. собак и кошек", - рассказали в пресс-службе.

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