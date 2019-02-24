В Алматы по решению суда снесли еще одно незаконно возведенное кафе

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы снесли еще одно незаконно возведенное кафе. Руководители заведения проигнорировали требования о самостоятельном демонтаже, передает Kazakhstan Today.

Суд признал незаконно возведенным одноэтажное строение общей площадью в 400 квадратных метров по улице Ауэзова, 19, пишет портал inAlmaty.kz со ссылкой на департамент юстиции города.

Исполнительное производство в отношении ТОО "МЖК пром" было возбужденно 28 сентября 2018 года. С тех пор его руководство неоднократно уведомлялось о самостоятельном демонтаже здания, согласно решению суда. Однако эти требования были проигнорированы. В промежутке разбирательства судебный исполнитель, в чьем производстве находится данный материал, привлек юридическое лицо к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 670 КоАП РК", - проинформировал начальник отдела Департамента юстиции Алматы Мейиржан Танкибаев.

В ведомстве добавили, что принудительный снос кафе был осуществлен днем 4 февраля. В данной процедуре приняли участие представители ГАСК и акимата Алмалинского района города.

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