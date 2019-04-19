В Алматы презентовали Антологию современной казахской прозы и поэзии, переведенную на шесть языков ООН

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Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - 18 апреля в Алматы состоялась презентация Антологии современной казахской прозы и поэзии с участием Союза писателей Казахстана, литераторов, представителей ведущих и зарубежных издательских домов, передает Kazakhstan Today.

Переведенную на шесть языков ООН антологию увидят читатели в 92 странах мира на пяти континентах. Охват читательской аудитории составит 2,6 млрд человек. Уникальный проект по переводу казахстанской литературы на языки мира реализован в рамках программы Елбасы "Рухани жангыру", которой в этом году исполнилось два года, сообщили организаторы.

В мероприятии приняла участие секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК, заведующая отделом внутренней политики АП РК Аида Балаева.

Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире" ориентирован на долгосрочную работу. Наша задача - через лучшие произведения современной художественной литературы познакомить зарубежного читателя с Казахстаном, сформировать образ страны "от первого лица", - отметила Балаева.

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