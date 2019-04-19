В Алматы презентовали романы китайских авторов на казахском языке

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках программы "Рухани жангыру" состоялась презентация романов китайских авторов, переведённых на казахский язык, передаёт Kazakhstan Today.

В ходе презентации были представлены романы "Ночь", "Семья", "Рикша" и "Приграничный город". Романы переведены на казахский язык в рамках совместного проекта между Национальным издательством КНР и казахстанским издательством "Ан Арыс". Его цель - перевести самые выдающиеся произведения китайских авторов на казахский язык и познакомить казахстанских читателей с литературой КНР.

В мероприятии приняли участие председатель правления Союза писателей Нурлан Оразалин, генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй, писатели и общественные деятели Китая и Казахстана. Стороны отметили, что знакомство с литературой друг друга укрепит дружеские отношения между двумя странами.

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