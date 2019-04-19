Система Orphus

В Алматы презентовали романы китайских авторов на казахском языке

18.04.2019, 20:15 7426
В Алматы презентовали романы китайских авторов на казахском языке
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках программы "Рухани жангыру" состоялась презентация романов китайских авторов, переведённых на казахский язык, передаёт Kazakhstan Today. 
 
В ходе презентации были представлены романы "Ночь", "Семья", "Рикша" и "Приграничный город". Романы переведены на казахский язык в рамках совместного проекта между Национальным издательством КНР и казахстанским издательством "Ан Арыс". Его цель - перевести самые выдающиеся произведения китайских авторов на казахский язык и познакомить казахстанских читателей с литературой КНР. 
 
В мероприятии приняли участие председатель правления Союза писателей Нурлан Оразалин, генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй, писатели и общественные деятели Китая и Казахстана. Стороны отметили, что знакомство с литературой друг друга укрепит дружеские отношения между двумя странами.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая