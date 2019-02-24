В Алматы проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0."

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы участники форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." начали обсуждение вопросов цифровизации, передает Kazakhstan Today.

В форуме принимают участие главы правительств стран - участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, политики, ученые, бизнесмены. Также в этом году спикерами форума выступают основатели крупнейших IT-компаний, руководители международных IT-технопарков и более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." посвящен инновационной экосистеме Евразии. Участники обсудят создание и развитие единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран. Организатор форума - Министерство информации и коммуникаций РК.

В рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." пройдет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и вице-премьера Армении, а также международных экспертов. Участники обсудят перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обменяются опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.

Помимо этого, программа Форума включает в себя проведение пяти панельных сессий, посвященных цифровой повестке ЕАЭС, инновационной экосистеме, Индустрии 4.0, достижению устойчивого развития (с участием представителей ООН) и цифровизации МСБ.

Ежегодный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проводится по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.

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