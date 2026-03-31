В Алматы снесли несколько корпусов детдома "Баганашыл"

Результаты служебного расследования в отношении действий полиции при переселении воспитанников до сих пор не опубликованы

Фото: almobl_akimat

Рассказать друзьям

Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли несколько корпусов детского дома № 1 в Баганашыле, вопреки прежним заявлениям властей о "реконструкции" объекта, передает корреспондент агентства.





По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, а также спортивного и актового залов не подлежат сейсмоусилению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу указанных строений завершены", - сообщили МИА "Казинформ" в акимате Алматы.





Между тем ранее власти заявляли, что речь идет о реконструкции объекта, а не о сносе.





Как отметили в акимате, проектом предусмотрены реконструкция спального корпуса и строительство новых зданий - учебных, административных, спортивных, а также столовой. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года.





Ранее агентство направило в МВД запрос с просьбой разъяснить законность действий полицейских при выселении детей и кто понес за это ответственность. Однако до сих пор не обнародованы результаты служебного расследования, хотя еще в августе сообщалось, что проводится проверка и по ее итогам будет дана правовая оценка.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.





История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование , которое проводится администрацией президента.



