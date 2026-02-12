11.02.2026, 15:10 80891
В Алматы сносят очередную незаконную автомойку
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят незаконную автомойку, расположенную в микрорайоне Шугыла на улице Женис, сообщает акимат Алматы.
Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в результате внеплановой проверки установлено, что "на земельном участке хозяйственным способом проведено строительство автомойки с нежилыми помещениями". Подчеркивается, что в отношении собственника приняты административные меры.
Ранее очередная незаконная постройка попала под снос в Алматы.
новости по теме
12.02.2026, 10:58 2686
В Алматы снесли очередное историческое здание
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание бывшей гостиницы "Жетысу". Долгое время это был один из лучших отелей города. В свое время там останавливались многие известные личности, в числе которых революционер Лев Троцкий, композитор Евгений Брусиловский и многие другие, сообщает издание "Курсив".
Здание располагалось на перекрестке проспекта Достык и улицы Гоголя. Теперь на месте бывшей гостиницы остался только забор, за которым находятся руины исторического здания. Никаких паспортов объекта на нем нет. Сообщается, что в последние годы в этом здании находилось 76-е отделение полиции Медеуского района.
Так город лишился еще одного объекта культурного наследия и еще одной городской легенды. Более века алматинцы, выходящие с нижней стороны парка 28 гвардейцев-панфиловцев, спешащие на Зеленый базар, рассказывали детям об этом здании. Несмотря на то, что из-за ряда неудачных и небрежных реконструкций оно утратило первоначальный вид, стены помнили не только Троцкого, но и композитора Евгения Брусиловского и других известных постояльцев", - говорится в статье.
Стоит отметить, что за последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
11.02.2026, 20:50 59976
Аким Талгара ушел в отставку
Фото: talgar_qalasynyn_akimdigi
Рассказать друзьям
Талгар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирұлы объявил об отставке по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба акимата города.
Я принял решение завершить свою деятельность в связи с состоянием здоровья. Оно далось мне нелегко. Некоторое время я находился в трудовом отпуске. Считаю правильным сделать этот шаг, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье - одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось поступить именно так", - обратился аким к горожанам.
Напомним, по итогам выборов Арыстанбек Абилхаирұлы был назначен на должность акима Талгара в декабре 2024 года.
11.02.2026, 18:49 67386
Осужденного за коррупцию экс-акима исключили из списка почетных граждан в области Абай
Присвоение звания лицу с коррупционным прошлым недопустимо
Рассказать друзьям
Семей. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Абай проверила законность решения Бескарагайского районного маслихата области о присвоении бывшему акиму района Нурлану Сыдыкову звания "Почетный гражданин района", сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в прокуратуре, согласно действующим правилам, звание "Почетный гражданин области Абай (города, района)" присваивается гражданам за безупречный труд и общественно признанные достижения, имеющие значимый общественно полезный результат.
Нурлан Сыдыков, занимая должность акима Жарминского района, совершил коррупционное преступление и приговором Жарминского районного суда был осужден. Присвоение звания лицу с коррупционным прошлым недопустимо. По протесту прокуратуры области решением районного маслихата экс-аким исключен из списка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин района", - проинформировали в ведомстве.
11.02.2026, 15:57 78361
Заявление акимата Алматы о прекращении работы развлекательной площадки вблизи кладбища осталось без исполнения Эксклюзив КТ
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 февраля заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга заявил, деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в Бостандыкском районе в непосредственной близости от кладбища, будет прекращена до 10 февраля текущего года. Однако после истечения установленного срока объект продолжает работать, несмотря на большое количество поступающих от местных жителей вопросов об этических нормах и уважении к местам захоронения.
Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города", - говорится материале корреспондента Kazakhstan Today.
6 февраля заместитель акима города Алмасхан Сматлаев подтвердил, что 18 гектаров земли имеют статус сельхозугодий. Он сообщил, что акиматом Бостандыкского района уже вынесено решение о наложении штрафа и полном закрытии объекта до 10 февраля текущего года. Сматлаев пообещал взять ситуацию под личный контроль, признав, что "сложившаяся ситуация - это упущение, вызванное самоуправством частного владельца земли", отмечается в материале.
Нынешнее развитие событий показывает, что нежелание чиновников своевременно реагировать на запросы СМИ привело к легализации хаоса: развлекательный бизнес захватил пашни и охранные зоны, а профильные ведомства до сих пор не могут предложить альтернативные, безопасные площадки для горожан, чтобы исключить проведение массовых увеселительных мероприятий в непосредственной близости от мест захоронения, что является прямым нарушением этических норм и санитарно-эпидемиологических требований к охранным зонам объектов коммунального назначения", - подчеркнул корреспондент Kazakhstan Today.
10.02.2026, 18:06 117871
В Казахстане через Антифрод-центр заблокировано 2,8 млрд тенге: эксперты назвали топ-5 схем мошенничества
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подведены промежуточные итоги работы Антифрод-центра, созданного для оперативного противодействия интернет-мошенничеству. Внедрение единой технологической платформы позволило не только автоматизировать мониторинг подозрительных транзакций, но и выстроить эффективный механизм возврата похищенных средств. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали представители Антифрод-центра Национальной платежной корпорации.
Статистика и показатели эффективности
Согласно отчетным данным, с момента запуска системы достигнуты следующие показатели:
● Пресечение хищений: в масштабах республики удалось своевременно заблокировать подозрительные операции на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.
● Масштаб мониторинга: системой зафиксировано и обработано более 80 тысяч инцидентов, имеющих признаки фрод-активности.
● Возврат активов: благодаря упрощенному регламенту гражданам возвращено более 500 млн тенге, которые были своевременно заморожены на счетах посредников (дропов).
Специалисты отмечают, что основная доля правонарушений (свыше 80%) по-прежнему приходится на пять классических схем: звонки от имени сотрудников служб безопасности, лжеинвестиции и мошенничество на торговых онлайн-площадках.
Алгоритм действий для граждан
Для обеспечения максимальной вероятности возврата средств в случае совершения мошеннического перевода разработан следующий регламент:
1. Блокировка в режиме реального времени. Пострадавшему необходимо в кратчайшие сроки (желательно в течение первых 15-30 минут) связаться с банком-отправителем. Требуется официально заявить о мошенничестве для внесения данных о счете получателя в базу Антифрод-центра. Это инициирует автоматическую блокировку аналогичных переводов во всех банках второго уровня.
2. Регистрация уголовного правонарушения. Следующим шагом является подача заявления в органы внутренних дел (через портал eOtinish или службу "102"). Получение номера КУСП является обязательным юридическим основанием для запуска процедуры возврата.
3. Претензионный порядок и сроки. На основании уведомления от следственных органов, согласованного с прокуратурой, банк осуществляет возврат заблокированных средств. Новые правила сократили данный процесс до 15 рабочих дней. Важным аспектом является материальная ответственность банков: если финансовый институт допустил перевод на счет, уже числящийся в черных списках центра, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на банк.
Перспективы системы
В текущем году планируется расширение интеграции Антифрод-центра с базами данных операторов сотовой связи и систем идентификации IMEI-кодов. Это позволит блокировать не только банковские счета, но и цифровые устройства, используемые киберпреступниками для доступа к банковским приложениям.
10.02.2026, 15:14 127001
Трехэтажный дом сносят в предгорье Алматы
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трехэтажный дом сносят в микрорайоне Ерменсай на улице Таужиеги в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции города", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля города.
Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что объект не соответствует проектной документации и архитектурно-планировочному заданию.
Напомним, 8 февраля 2026 года в 10.23 в коттеджном поселке "Бурабай" села Бесагаш Талгарского района Алматинской области со склона горы сошел оползень.
Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. По данным акимата района, разрушенный во время оползня дом был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
После трагедии бывший в то время акимом Алматы Ерболат Досаев пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Строительный кодекс РК, который усиливает госконтроль в строительстве и повышает ответственности застройщиков и экспертных организаций.
Новый кодекс, который вступает в силу 1 июля, усиливает требования к строительству в горной местности. Строительство в горной и предгорной местности переводится на режим обязательного учета сейсмического микрозонирования, селевых и оползневых рисков, без применения упрощенных решений.
10.02.2026, 13:30 130741
В столичном аэропорту задерживаются 18 рейсов
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Астаны задерживаются 18 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
В частности, задерживается прилет 8 рейсов, вылет - 10.
Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения облива воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды. Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек проводится на постоянной основе. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержке 12 рейсов.
09.02.2026, 20:28 172476
Казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием документов на обучение в вузах Китая для граждан Республики Казахстан продлен до 18 февраля 2026 года, сообщили в АО "Центр международных программ".
Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала "Электронного Правительства" (Egov.kz) либо нарочно в АО "Центр международных программ". Грант предусматривает покрытие следующих расходов: - бесплатное обучение; - ежемесячная стипендия; - медицинская страховка; - проживание в общежитии", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.
Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета. Начиная с 2026 года все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов. Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12.00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года.", - сообщили в центре.
В пресс-службе центра напомнили, что правительство КНР предоставляет 73 образовательных гранта на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.02.2026, 09:15Эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве 12.02.2026, 09:3210356Опубликован текст проекта новой Конституции 12.02.2026, 10:407101Сенат ратифицировал договор с Кыргызстаном об аренде земельных участков на Иссык-Куле 12.02.2026, 10:525751Парламент ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Монголией 12.02.2026, 10:584996В Алматы снесли очередное историческое здание 05.02.2026, 10:34417086В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии 05.02.2026, 11:53416331Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год 07.02.2026, 15:08342396Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе339826Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 11:46214006Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане 02.02.2026, 17:39745016В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54672961В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56672541Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58672111В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00671691Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?