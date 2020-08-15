В Алматы трудоустраивают выпускников

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в мегаполисе активно функционируют молодежные ресурсные центры и Центр занятости населения, передает Kazakhstan Today.

Главная задача центров - содействие в трудоустройстве выпускников вузов (не старше 29 лет), не имеющих опыта работы. Попадающие под данные критерии могут принять участие в программе "Молодежная практика", позволяющей получить первичный опыт работы по специальности с возможностью дальнейшего трудоустройства, а также позволит повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Продолжительность молодежной практики составляет 6 месяцев. Ежемесячный размер оплаты труда составляет 69 450 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг). По итогам шестимесячной практики в случае положительных результатов работодатель может предложить дальнейшее официальное трудоустройство в компании.

В целом по трудоустройству молодежи в рамках данной программы реализованы два этапа. Благодаря информационно-разъяснительной работе, проведенной на общественных началах, в рамках первого этапа трудоустроено 157 человек.

12 августа начался второй этап информационно-разъяснительной работы по программе "Молодежная практика". На сегодняшний день уже поступило 2395 звонков.

В целях расширения охвата молодежные ресурсные центры города проводят разъяснительную работу с молодежью района.

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