09.09.2025, 08:46 74791
В Алматы усилили контроль за электросамокатами
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы провела масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности движения, в том числе с участием электросамокатов, сообщает Polisia.kz.
За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года - свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов, в том числе: 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (статья 620 КоАП), 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (статья 615 КоАП), 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (статья 127 КоАП), 47 нарушений правил благоустройства (статья 505 КоАП), 23 факта загрязнения мест общего пользования (статья 434-2 КоАП).
Также зафиксированы случаи оставления электросамокатов на тротуарах и проезжей части, что создает помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов. Для усиленного патрулирования в местах их концентрации дополнительно выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах.
Работа с пользователями электросамокатов продолжается: мы предупреждаем нарушения, разъясняем правила и при необходимости применяем меры, предусмотренные законом", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, высказался о ситуации электросамокатами.
Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов. Они считают необходимым:
- ограничить скорость всех электросамокатов и других средств мобильного передвижения в пределах населенных пунктов до 6-8 км/час;
- обязать компании, предоставляющие услуги аренды самокатов, купить или арендовать земельные участки для площадок. Обязать вести бизнес (сдавать в аренду самокаты) только в пределах данных площадок;
- ввести минимальный госконтроль за соблюдением правил дорожного движения для самокатчиков (установить камеры, радары и пр.), производить мониторинг GPS-данных в реальном времени с возможностью блокировки нарушителей.
09.09.2025, 20:38 29116
В СКО возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейских
Ход следствия находится на контроле руководства департамента полиции
Петропавловск. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено по ДТП на трассе Кокшетау - Рузаевка с участием служебного автомобиля Hyundai Elantra.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир - сотрудники органов внутренних дел, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, были госпитализированы с различными травмами", - сообщили в ДП региона.
В ведомстве добавили, что проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия. Ход следствия находится на контроле руководства департамента полиции.
Напомним, 6 сентября на автодороге Чистополье - Шоптыколь района имени Мусрепова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, в результате которого погибли сотрудники полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей.
09.09.2025, 17:35 40686
Въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы будет временно ограничен
Ограничения будут действовать с 10 по 18 сентября
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Алматы предупредил пассажиров о временных ограничениях на въезд и выезд.
С 10 сентября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ по замене пожарного водопровода будет временно ограничен въезд и выезд на территорию аэропорта перед гостиницей "Аксункар", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Работы будут проходить поэтапно:
- I этап: с 10 по 13 сентября будет закрыт один въезд и выезд, при этом другой въезд останется открыт (см. схему);
- II этап: с 14 по 18 сентября будет закрыт один въезд, при этом другой въезд и выезд будут работать (см. схему).
Просим учитывать данные изменения при планировании маршрута в аэропорт. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - предупредили в пресс-службе.
09.09.2025, 13:59 56711
В кратчайшие сроки принять поправки по регулированию езды электросамокатов поручил премьер
МВД поручено усилить контроль за соблюдением ПДД
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству внутренних дел завершить разработку законодательной базы для регулирования вопросов использования электросамокатов.
Премьер напомни, что в своем послании глава государства отдельно остановился на вопросе дорожной безопасности и необходимости формирования культуры вождения.
Министерству внутренних дел необходимо принять дополнительные меры по усилению соответствующей работы, а также обеспечению строгого контроля за соблюдением правил дорожного движения. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу по продвижению законодательных поправок, регулирующих вопросы использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности", - поручил Бектенов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая с послание народу отметил, что законодательная база для урегулирования использования электросамокатов уже разработана, и поручил безотлагательно принять ее.
Напомним, глава МВД Ержан Саденов рассказал, что штрафовать водителей электросамокатов в Казахстане смогут только после принятия соответствующих законов.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов. Граждане запустили петициюо запрете езды электросамокатов по тротуарам.
Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов.
09.09.2025, 13:58 54976
Футбольный матч в Алматы: в полиции рассказали о мерах безопасности
В районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта
Фото: polisia.kz
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии международного футбольного матча между командами "Қайрат" и "Реал" в полиции рассказали о мерах безопасности, сообщает Polisia.kz.
Мы призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и с рук, чтобы избежать случаев мошенничества. Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел безопасно и комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим с пониманием относиться к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией, ведь наш общий приоритет - безопасность людей и сохранение правопорядка", - заявил начальник управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Подчеркивается, что особое внимание уделено вопросам дорожной безопасности.
В районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта, поэтому горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным мерам", - добавили в полиции.
Напомним, в прошлому году в Шымкенте между футболистами произошла массовая драка.
09.09.2025, 11:51 64131
Утечка данных Google: Генпрокуратура сделала заявление
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявления после утечки данных Google, которая связана с угрозой фишинга для 2,5 млрд пользователей Gmail, передает корреспондент агентства.
В ходе мониторинга мирового интернет-пространства установлена киберугроза, связанная с взломом базы данных Google, с утечкой данных пользователей Gmail. Организатор - группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и названиям компаний, охватив до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail, хотя пароли непосредственно не были похищены", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что атака была осуществлена с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись IT-поддержкой, и заставили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader.
Утечка дает злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках, якобы поступающих с номеров с кодом 650, с требованием сбросить пароли Gmail, с целью выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений. По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки персональных данных 16 млн граждан страны.
09.09.2025, 10:05 71656
Неизвестные распространили информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Балхаша
Полиция проверила все учебные заведения города
Балхаш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и Telegram-каналах распространяются слухи о том, что в школах города Балхаша якобы заложены взрывные устройства. В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию.
Данная информация не соответствует действительности. По факту распространения ложных сведений возбуждено уголовное дело. Все учебные заведения проверены сотрудниками полиции - никаких взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.
В настоящее время проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к распространению сообщений.
Департамент полиции Карагандинской области предупредил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена строгая уголовная ответственность.
Призываем жителей и гостей Балхаша сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - добавили в ДП Карагандинской области.
08.09.2025, 20:08 105331
В ряде районов Алматы ожидаются перебои с электричеством
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 8 по 12 сентября будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи, из-за чего в ряде районов ожидаются кратковременного отключения электричества, сообщает пресс-служба АО "Алатау жарық компаниясы".
Среди запланированных работ - очистка проводов от посторонних предметов, частичная их замена и другие. На выполнение этих работ уходит в среднем 1,5-2 часа.
9 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Таусамалы;
- микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);
- улица Суюнбая (дома 172а, 437а, 437б, 467-481);
- проспект Красногвардейский, 178/1;
- улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);
- площадь Республики, улица Сатпаева - угол Желтоксан;
- микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
- улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.
С 09.00 до 24.00:
- проспект Аблай хана, 24-32;
- улица Маметовой, 29/41;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
10 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Карагайлы (улицы К. Надырова, Т. Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек);
- микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
- микрорайон Томирис (улицы Озерная, Центральная, Маркса, Маркатау);
- улицы Саурынбаева, Толстого, Шолохова, Р. Зорге, Василия Бартольда, Волгоградская, Свободная, Апанасенко, Производственная, Суворова, Земнухова, Салауат.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;
- микрорайон Коккайнар (улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше);
- микрорайон Самгау (улица Кокарай).
11 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Таужолы;
- потребительский кооператив садоводческого товарищества "Весна-65";
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Майлина, Физули, Зои Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова;
- улицы Ахан Серы, Майбороды.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Баганашыл;
- проспект Аль-Фараби, 21.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Полежаева, проспект Райымбека;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
12 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Калкаман;
- микрорайон Акжар (садовое общество "Малинка");
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Поддубного, Суонио, Новокузнецкая, Майлина, Мирная;
- микрорайон Ожет (улицы Бекболата, Маралсай, Сулуколь, Хантау).
С 09.00 до 17.00:
- площадь Республики;
- улицы Маркова, Тимирязева, Пирогова;
- микрорайон Каргалы (улицы Кенесары хана).
С 09.00 до 24.00:
- проспект Райымбека (дома 174-221), объекты ТОО "Инкомстрой", "Алматытелеком", "Autoland Company", "Алматы спецтехпаркинг сервис";
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Ертаргын, Каратау, Маркакол).
08.09.2025, 16:11 91706
Речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию - Карин о реформе парламента
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное в ходе послания народу страны, о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента, передает корреспондент агентства.
Предложение провести референдум еще раз показывает неизменность президентского принципа, что по ключевым вопросам будущего страны должны приниматься только консолидированные решения. Президент уже который раз заранее и открыто объявляет о предстоящих политических планах. Так это было с реформами 2022-2023 годов и с референдумом по строительству АЭС, которые также были анонсированы задолго до их осуществления. Здесь очень важно подчеркнуть - речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент. Это не самоцель", - пояснил он в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что основная и главная цель - дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы.
Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода. Вначале требуется всестороннее и обстоятельное обсуждение среди экспертов и широкой общественности. Таким образом, Казахстан еще раз показывает пример поэтапной и всесторонней политической модернизации", - добавил Ерлан Карин.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
