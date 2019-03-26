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В Алматы в поддержку переименования столицы прошёл праздничный концерт

25.03.2019, 22:01 3727
Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в поддержку переименования столицы Казахстана прошёл праздничный концерт, передаёт корреспондент агентства. 
 

Сегодняшнее мероприятие посвящено поддержке переименования нашей столицы. Я думаю, что это правильное решение, потому что наш Елбасы - Первый Президент сделал большой вклад в развитие нашей страны. Благодаря его мудрой политике на сегодняшний день Казахстан входит в тридцатку развитых стран мира, а также Казахстан известен как одна из молодых, но бурно развивающихся стран. Конечно, за этот труд мы можем сказать спасибо от Ассамблеи народа Казахстана и поддерживаем это начинание, переименование нашей столицы на Нур-Султан. Только так мы можем выразить благодарность нашему Елбасы", - прокомментировала руководитель республиканской молодежной организации "Жарасым" по городу Алматы Дилярам Абдимитова. 

 
Член общественного совета города Алматы также поддержал переименование столицы. 
 

Я поддерживаю переименование святого города в город Нур-Султан. Подумав о том, что было такое: в России - город Ленинград, который сегодня называется Санкт-Петербург, город Фрунзе, в который мы не раз приезжали на Иссык-Куль, - сегодня город Бишкек. Наши братья соседи с гордостью говорят - это святое имя Нурсултан... Жители нашего города будут в дальнейшем поддерживать и сейчас должны поддержать этот прекрасный город Нур-Султан", - сказал член общественного совета города Алматы, президент компании "EXPRESS AUTOSERVICE" Александр Белянов. 

 
В ходе мероприятия представители афганского этнокультурного центра также высказали своё мнение. 
 

Я из Афганистана. Учусь по гранту, который дал наш Елбасы. Всего учащихся-афганцев 1000. То, что столицу переименовали на имя Нур-Султан, - это радует. Это маленькая вещь, которую мы можем дать лидеру, который столько всего сделал ради страны. Дорогие казахстанцы, наш народ, мы благодарим Нурсултана Назарбаева, что мы живём в мире. Это самое главное для народа, для жителей страны. Люди, которые живут в Афганистане, мечтают иметь такую страну, такого лидера, чтобы жить тихо и спокойно", - сказал представитель Молодежного крыла Афганского этнокультурного объединения города Алматы Мусадих Абдул Басит. 

 

Вся узбекская молодежь, поддерживает решение о переименовании Астаны на Нур-Султан. Потому что вклад нашего президента очень большой. Он сделал столько возможностей, чтобы мы учились по программе "Болашак". Он создал для нас такое общество, что молодёжь может учится где хочет и когда хочет. В знак благодарности за его вклад мы поддерживаем переименование столицы", - в свою очередь, сказала заместитель председателя узбекского культурного центра Фирузе Султанмуратова.

 

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