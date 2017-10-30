В Астане больной шизофренией несколько лет управлял автомобилем

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Житель Астаны, состоящий на учете в центре наркологии и психотерапии с диагнозом "шизофрения", несколько лет управлял автомобилем, передает Kazakhstan Today.

Департамент внутренних дел Астаны обратился в суд с иском о прекращении права на управление автотранспортом жителя города с опасным диагнозом. По заключению Центра наркологии и психотерапии, он состоит на диспансерном учете и наблюдается с диагнозом "шизофрения параноидная, эпизодический тип течения", пишет "Елорда Инфо"

По информации пресс-службы городского суда, мужчина получил водительское удостоверение летом 2012 года, а через год его поставили на учет в психотерапевтический центр с указанным диагнозом.

Алматинский районный суд удовлетворил исковые требования ДВД и прекратил права на управление транспортными средствами жителя столицы. Решение не вступило в законную силу.

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