Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Астане до июня перекроют улицу Туркестан, сообщает сайт акимата города.

В рамках проекта по развитию инженерных сетей и дорог планируется начать строительно-монтажные работы по улицы Туркестан на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим с 18 февраля по 31 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.

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