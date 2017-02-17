Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Астане до июня перекроют улицу Туркестан, сообщает сайт
акимата города.
В рамках проекта по развитию инженерных сетей и дорог планируется начать строительно-монтажные работы по улицы Туркестан на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
В связи с этим с 18 февраля по 31 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.
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