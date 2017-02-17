Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 17
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В Астане до июня перекроют улицу Туркестан17.02.2017
  • Фото: astana.gov.kz
Общество  11:48

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Астане до июня перекроют улицу Туркестан, сообщает сайт акимата города.

В рамках проекта по развитию инженерных сетей и дорог планируется начать строительно-монтажные работы по улицы Туркестан на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим с 18 февраля по 31 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.
Просмотров: 2187
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
17.02.2017   14:13
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в выходные дни
17.02.2017   13:31
После инцидента в школе Павлодара скончалась вахтер учебного заведения
17.02.2017   13:30
Фото: news.gazeta.kz
В МВД обосновали предложение по ужесточению наказания за применение насилия в отношении представителей власти
17.02.2017   12:01
Фото: emer.gov.kz
В Восточном Казахстане из-за сильной метели закрыты автодороги
17.02.2017   11:48
Фото: astana.gov.kz
В Астане до июня перекроют улицу Туркестан
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика