В Астане и Акмолинской области ожидается метель и гололед

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
8 марта в Акмолинской области местами сохраняются метель, туман, гололед, ветер юго-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду. В Астане 8 марта утром и днем сохраняются низовая метель, гололед, ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%", - говорится в сообщении синоптиков.
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