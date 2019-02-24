В Астане и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в трех областях Казахстана и Астане, передает Kazakhstan Today.

17-18 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 17, ночью 18 февраля порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются туман, гололед.

В Таразе днем 17, ночью 18 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. Временами ожидается туман.

17 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, днем сильные осадки. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более.

17 февраля в Акмолинской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Астане 17 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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